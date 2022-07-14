Юта, США, , 18:26 — REGNUM В июле уровень воды в Большом Соленом озере штата Юта, США, упал до самого низкого уровня за последние два десятилетия, что угрожает дикой природе и местным жителям, сообщает 14 июля Reuters.

Земля пропитана солью Александр Полегенько © ИА REGNUM

Близлежащий мегаполис Солт-Лейк-Сити уже страдает от сильных пыльных бурь, которые, согласно прогнозам, могут усугубиться.

«Чтобы спасти Большое Соленое озеро и не превратиться в город Пыльного озера, нам нужно признать, что это озеро ценно и что в него нужно подавать воду», — заявил ученый Кевин Перри, который с 2016 года ездит на велосипеде по высохшему дну озера, изучая его состав.

Отмечается, что уровень воды в данном озере, крупнейшем соленом озере в США, никогда не опускался так низко с тех пор, как туда в 1847 году прибыли мормоны, основавшие город.