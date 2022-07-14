Киев, 14 июля 2022, 18:10 — REGNUM Данные о боевых потерях украинских войск не разглашаются, так как являются государственной тайной, заявила 14 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
«Цифры погибших представляют собой государственную тайну во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать для собственных возможностей», — цитирует слова маляр украинский телеканал ТСН.
Напомним, ранее президент Украины Зеленский заявил, что украинские вооруженные формирования теряют ежедневно от 60 до 100 человек убитыми и 500 ранеными.
По утверждению министра обороны Резникова, потери составляют до 100 человек в сутки.
При этом западные СМИ со ссылкой на неназванные источники заявляют, что ВСУ ежемесячно теряют по 20 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, большинство погибших украинских боевиков попадают в списки «пропавших без вести».
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