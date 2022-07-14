Киев, 14 июля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Данные о боевых потерях украинских войск не разглашаются, так как являются государственной тайной, заявила 14 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

ИА REGNUM Мешки с трупами украинских боевиков

«Цифры погибших представляют собой государственную тайну во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать для собственных возможностей», — цитирует слова Маляр украинский телеканал ТСН.

Напомним, ранее президент Украины Зеленский заявил, что украинские вооруженные формирования теряют ежедневно от 60 до 100 человек убитыми и 500 ранеными.

По утверждению министра обороны Резникова, потери составляют до 100 человек в сутки.

При этом западные СМИ со ссылкой на неназванные источники заявляют, что ВСУ ежемесячно теряют по 20 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство погибших украинских боевиков попадают в списки «пропавших без вести».