Москва, , 18:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровых финансовых активов, в числе прочего запрещающий использование таких активов для оплаты товаров, работ и услуг в России. Документ опубликован 14 июля на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

Отмечается, что закон разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности использования цифровых прав бизнесом и предотвращения использования цифровых финансовых активов в качестве средства платежа.

С этой целью совершенствуется порядок расчётов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы (финансовой платформы, информационной системы), в которой осуществляется выпуск таких активов.

Законом вносятся изменения, направленные на устранение рисков использования цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав в качестве денежного суррогата путем установления прямого запрета на использование их в качестве оплаты за товары, работы и услуги, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Закон предусматривает ведение Банком России реестра операторов электронных платформ, а также устанавливает право регулятора применять к ним меры воздействия в случае нарушений требований закона «О национальной платежной системе» и принятых в соответствии с ним нормативных актов регулятора.