Казань, , 18:06 — REGNUM 35-летний российский голкипер Александр Беленов, выступавший последние пять лет за «Уфу», прибыл в расположение казанского «Рубина» и уже тренируется с командой. Об этом 14 июля сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Вратарь ФК «Уфа» Александр Беленов Дарья Драй © ИА REGNUM

Об уходе Беленова из «Уфы» было объявлено 12 июля 2022 года. Футболист покинул башкирский клуб на правах свободного агента. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 35-летнего голкипера в 700 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Александр Беленов принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил тридцать восемь мячей. Также футболисту четыре раза удалось сохранить ворота в неприкосновенности.