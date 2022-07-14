Казань, 14 июля, 2022, 18:06 — ИА Регнум. 35-летний российский голкипер Александр Беленов, выступавший последние пять лет за «Уфу», прибыл в расположение казанского «Рубина» и уже тренируется с командой. Об этом 14 июля сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Уфа» Александр Беленов

Об уходе Беленова из «Уфы» было объявлено 12 июля 2022 года. Футболист покинул башкирский клуб на правах свободного агента. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 35-летнего голкипера в 700 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Александр Беленов принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил тридцать восемь мячей. Также футболисту четыре раза удалось сохранить ворота в неприкосновенности.