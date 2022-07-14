Анапа, Краснодарский край, 14 июля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В России появилась система видеоаналитики от компании МегаФон, использующая нейронную сеть и искусственный интеллект для фиксации нештатных ситуаций, а также их прогнозирования на уровне целого города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе оператора 14 июля.

Artem Topchiy Анапа

Первым регионом, в котором внедрят новую технологию, станет Анапа. Система видеоаналитики объединяет умные видеокамеры, защищённую инфраструктуру связи и два программных решения разного типа: софт на умных видеокамерах с базовыми элементами аналитики и поисковый алгоритм на основе нейросетей, который обеспечивает 99% точность идентификации.

К каждому видеофайлу система автоматически добавляет метаданные — текстовые описания, которые позволяют алгоритмам мгновенно определять нужные объекты и события. Система мгновенно распознаёт больше 3 млн типов изображений — силуэты, номерные знаки, животных и т.д. Благодаря технологии сжатия времени пользователь системы видит на экране объекты, попавшие в зону съемки в разные моменты и даже на несколько разных камер.

Добавим, что система видеоаналитики может помочь не только реагировать в экстренных ситуациях, но и обеспечивать порядок. Например, выявлять несанкционированную торговлю, стихийные свалки и любые другие нарушения.