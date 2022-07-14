Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM За последнюю неделю, с 7 по 13 июля, в Санкт-Петербурге от укусов клещей пострадали 568 человек, в том числе 93 ребенка, сообщили 14 июля в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещи Rospotrebnadzor.ru

«Всего в черте города укусы были нанесены в 80 случаях (Курортный — 35, Приморский — 10, Пушкинский — 7, Красносельский — 7, Московский - 6, Кировский - 4, Кронштадтский - 3, Выборгский - 2, Красногвардейский - 2, Колпинский - 1, Калининский - 1, Петродворцовый - 1, Фрунзенский - 1)», — рассказали в ведомстве. В остальных случаях нападения клещей на петербуржцев произошли в Ленинградской области и других регионах.

Зарегистрирован один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) среди взрослых, который не был привит против клещевого энцефалита. Горожанин был укушен во Всеволожском районе Ленинградской области.

«Также зарегистрировано 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) среди взрослых», — отметили в пресс-службе.

Управление напоминает, что всем детям, пострадавшим от укусов клещей и не привитым против КВЭ, при обращении за медицинской помощью проводят иммуноглобулинопрофилактику в течение 72 часов от момента укуса, не дожидаясь результатов исследования клеща.

Лаборатории для исследования клещей в Санкт-Петербурге 2022 году:

1. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», ул. Оборонная 35, т. 786-87-00, 213-67-14 (доб. 1610)

2. ООО «Эксплана», ул. Академика Павлова д.14а, пом.23-Н, офис 305, тел.385-00-55, 454-68-80

3. ООО «ЛабТест» Минеральная ул., д. 13А, офис 20-н, тел. (385-11) 94-95), 544-67-56

4. АО «Северо-западный центр доказательной медицины», телефоны: 600-47-12 (13)

5. СПб ГБУЗ «Клиническая больница Боткина» ГКДЦ (вирусологический) Пискаревский пр., д.49

6. ООО «Биотехмед» ул. Васи Алексеева д.21, к.2; тел.346-34-22

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