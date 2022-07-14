Лондон, 14 июля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Athletic, лондонский «Арсенал» ведет с «Манчестер Сити» переговоры по трансферу 25-летнего защитника сборной Украины Александра Зинченко. По информации источника, «горожане» готовы расстаться с футболистом, если будут удовлетворены финансовые требования клуба.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

Ранее сообщалось, что на Александра Зинченко также претендуют «Эвертон», «Челси» и «Ювентус».

В прошедшем сезоне Александр Зинченко принял участие в пятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Суммарно на поле защитник провел 1042 минуты.

За «Манчестер Сити» Александр Зинченко выступает с 4 июля 2016 года после перехода из «Уфы» за 2 миллиона евро. На данный трансферная стоимость украинского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Соглашение Зинченко с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2024 года.