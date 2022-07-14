Тамбов, 14 июля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Тамбовской области бывшие сотрудники линейного отдела полиции признаны судом виновными в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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Для повышения показателей по службе полицейские инсценировали и задокументировали факт хищения металлических железнодорожных подкладок. «Преступником» за денежное вознаграждение согласился побыть ранее неоднократно судимый мужчина без определенного места жительства.

Незаконная деятельность полицейских выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ на стадии процессуальной проверки по факту хищения, поэтому уголовное дело в отношении невиновного возбудить не успели.

Суд приговорил экс-полицейских к двум годам лишения свободы условно.