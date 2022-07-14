Иерусалим, 14 июля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали 14 июля совместное обязательство противостоять созданию ядерного оружия Ираном, сообщает Reuters.

Mignews.com Флаги США и Израиля

В рамках соглашения США пообещали «использовать все имеющиеся в распоряжении властей США силы и средства», чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия. При этом Лапид подчеркнул, что, по его мнению, развитие ядерной программы Ирана удастся сдерживать только угрозами применения против него силы.

«Соединенные Штаты также берут на себя обязательство сотрудничать с партнерами, чтобы противостоять агрессии и дестабилизирующей деятельности Ирана, независимо от того, осуществляется ли она напрямую или через доверенных лиц и террористические организации», — говориться в заявлении Белого дома.

Отметим, что соглашение между США и Израилем также подразумевает совместную разработку лазерного оружия ради повышения безопасности.

Напомним, что Байден прибыл в Иерусалим в рамках ближневосточного турне. После Израиля он посетит Палестину и Саудовскую Аравию.