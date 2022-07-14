Элиста, , 18:00 — REGNUM 17-летнего жителя Элисты заподозрили а хищении средств с банковской карты. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СК России 14 июля.

Подросток (сс) Wokandapix

Следователи полагают, что днём 18 июня 2022 года подросток нашёл в столовой банковскую карту, поддерживающую бесконтактный способ оплаты без ввода ПИН-кода. В этот же день оплатил картой покупки продуктов. Сумма хищений превысила 3 тыс. рублей.

В рамках расследования уголовного дела будут изучены условия проживания и воспитания подростка.