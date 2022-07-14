Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Предприниматель Сергей Колодяжный, заказавший киллеру убить известного петербургского бизнесмена, чтобы не отдавать ему 50 млн рублей долга, получил условный срок, сообщили 14 июля в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

В суде установили, что в октябре 2019 года 60-летний Колодяжный решил устранить своего знакомого, известного бизнесмена, главу транспортной компании ЗАО «Мидас» Михаила Климова, которому был должен 44 млн рублей и не менее 84 тыс. евро. Для этого он решил нанять киллера, в роли которого выступил полицейский. Исполнителю заказчик пообещал заплатить 700 тыс. рублей и в январе 2020 года внес аванс в 200 тыс. рублей.

После того, как в марте того же года было инсценировано убийство жертвы, а в рамках оперативно-розыскных мероприятий в СМИ была опубликована информация об обнаружении трупа Климова. Колодяжный выплатил «киллеру» оставшиеся 500 тыс. рублей и тут же был задержан. Поскольку свой умысел партнер Климова реализовать не смог, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству, по найму, если при этом преступление не было доведено до конца). А в июле 2022 года суд признал подсудимого виновным.

«Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев. Также удовлетворен иск потерпевшего в размере 3 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.

Отметим, что согласно Уголовному кодексу, предпринимателю грозило до трех лет лишения свободы.