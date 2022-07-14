Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Ожидать того, что Европейская комиссия проведёт полный пересмотр антироссийских ограничений по транзиту санкционных товаров в Калининград, бессмысленно. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился президент Ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Рекомендации Европейской комиссии сняли значительную часть ограничений по транзиту в Калининград. Однако автомобильный транзит подсанкционных товаров все ещё не разрешён. На вопрос, стоит ли ожидать полного снятия ограничений, эксперт ответил, что нет.

«Эти люди в Брюсселе очень, я бы сказал, точно, пипеткой отвешивают ограничения так, чтобы не съехать в мощный конфликт с Россией, с одной стороны, но с другой стороны, поддерживать напряжённость в этом регионе. То есть это сознательная политика Брюсселя, которая полностью поддерживается Литвой», — заявил Николай Межевич.

Профессор подчеркнул, что Брюссель не заинтересован в том, чтобы России было легче, а наоборот, чтобы нашей стране было максимально тяжело. Поэтому ожидать того, что они пойдут нам навстречу, бессмысленно. Эксперт также пояснил, почему Еврокомиссия поддержала сохранение железнодорожного транзита.

«Ответ очевиден. Войны они не хотят, содержать Литву полностью они тоже не хотят. Экономические санкции против Литвы, если объявят Москва и Минск, — это катастрофа для Литвы. Значит, Литву надо будет «кормить», — отметил Межевич.

Европейскому союзу проще сохранить нынешний режим, чтобы Россия платила за этот транзит, поэтому приняли такое промежуточное компромиссное решение.

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При этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что нынешние правила в отношении транзита будут действовать до того момента, пока ведомства этого балтийского государства не установят новые правила на основе рекомендаций Еврокомиссии. С возникшим у корреспондента ИА REGNUM предположением, что в таком случае Литва и вовсе может оставить всё как есть, эксперт согласился.

«То, о чём я всегда говорил: Литва с Евросоюзом будут играть в испорченный телефон. Брюссель будет говорить, что мы проблему решили. Литва будет говорить, что мы не получили никаких документов, а значит, пока будут сохраняться ограничения», — пояснил профессор Межевич.

Напомним, что Литва ввела ограничения на транзит санкционных товаров в Калининградскую область. Это осложнило логистику доставки товаров в регион: сейчас она переориентировалась на морские перевозки.