Екатеринбург, , 17:56 — REGNUM В Екатеринбурге приостановлено строительство второй очереди торгового центра «Мега». Об этом пишут СМИ.

ТЦ «Мега» Florida1978

По данным 66.ru, на выделенном участке уже построили фундамент и приступили к возведению каркаса новой очереди торгового центра. Там планировалось разместить парк развлечений и кинотеатр. Однако теперь на этих планах поставили крест.

Факт приостановления проекта редевелопмента в «Меге Екатеринбург» подтвердили представители компании Ingka Centres. Отметим, расширение было анонсировано в 2020 году. Стоимость строительства оценивалась в 5 млрд рублей.