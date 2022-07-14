Моршанск, Тамбовская область, , 17:56 — REGNUM В городе Моршанске Тамбовской области 14 июля обнаружены тела 59-летней женщины и ее 60-летнего бывшего супруга с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Ружьё

После развода и раздела имущества бывшие супруги проживали в одном доме и часто ссорились. По версии следствия, утром 14 июля мужчина вернулся из Москвы, где работал вахтовым методом, и во время очередного конфликта выстрелил в бывшую жену из охотничьего ружья.

От полученного ранения грудной клетки женщина скончалась на месте. Прибывшие медицинские работники констатировали её смерть и обнаружили во дворе дома тело её бывшего супруга, который покончил с собой. Орудие преступления находилось рядом с его телом.

Расследуется уголовное дело по статье «Убийство».