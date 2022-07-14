Тюмень, , 17:51 — REGNUM В Тюменской области будут судить двух мужчин, подозреваемых в создании наркофермы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Саженцы растительного наркотика Пресс-служба УФСБ России по СПб и ЛО

В начале 2022 года полицейские получили информацию, что в одном из населённых пунктов двое граждан 1979 и 1982 годов рождения организовали наркоферму по производству и продаже наркотика растительного происхождения.

Помещение, где производился наркотик, было оборудовано специальной техникой, для повышения урожайности применялись удобрения. После созревания наркотик фасовали и готовили к сбыту. Для продажи у подозреваемых была сформирована клиентская база.

По факту обнаружения наркофермы в отношении её организаторов было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»), а также по статьям о покушении на сбыт наркотиков и склонению к их потреблению. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.