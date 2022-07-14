Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 14 июля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Владимирская область получит федеральную финансовую помощь на модернизацию ЖКХ. Об этом сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Ржавые трубы

Между четырьмя регионами поделили 4,55 млрд рублей, которые направят на модернизацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Из них Владимирская область получит 800 млн рублей. Средства пойдут на модернизацию теплосетевого комплекса города Гусь-Хрустальный.