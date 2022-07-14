Токио, , 17:47 — REGNUM Японская компания Sony анонсировала новую систему лояльности PlayStation Stars, запуск которой состоится в конце 2022 года. Информация об этом появилась 14 июля на странице проекта в PlayStation Blog.

PlayStation 5 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Владельцы консолей смогут бесплатно присоединиться к PlayStation Stars и накапливать баллы лояльности, за достижения в играх. Подписчики PlayStation Plus также будут получать баллы за покупки в PlayStation Store.

Заработанные баллы можно будет использовать для пополнения кошелька PSN. Также в рамках PlayStation Stars разработчики из Sony добавят «цифровые предметы коллекционирования».

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