Лос-Анджелес, США, , 17:45 — REGNUM Сервис Amazon Prime Video представил новый тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти». Об этом 14 июля пишет Playground.

Братство кольца Цитата из кф «Властелин колец Братство кольца» реж Питер Джексон. США, Новая Зеландия. 2001

В ролике показаны пейзажи Средиземья, а также герои, знакомые зрителям оригинальной трилогии «Властелина колец». В сериале появится юная эльфийка Галадриэль в исполнении Морвет Кларк.

ИА REGNUM напоминает, что первый трейлер «Властелина колец: Кольца власти» вышел 14 февраля 2022 года — многие пользователи раскритиковали его за стремление компании-создателя следовать моде на «разнообразие» в актёрском составе. Премьера первого эпизода шоу запланирована на 2 сентября 2022 года.

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