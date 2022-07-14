Осло, , 17:51 — REGNUM Забастовка пилотов обошлась авиакомпании «Скандинавские авиалинии» (SAS) в $122,5 миллиона, сообщает 14 июля Reuters.

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Руководство компании сообщило, что продолжение забастовки может поставить под угрозу возможности SAS получить дополнительное финансирование от инвесторов. Однако, несмотря на упорство пилотов, авиакомпании отказывается выполнять требования профсоюза, заявив, что это может «отпугнуть потенциальных новых инвесторов».

Напомним, что протесты начались 4 июля, после того, как профсоюз пилотов и руководство SAS не смогли договориться о решении трудового спора. В результате 900 пилотов в Швеции, Норвегии и Дании объявили забастовку, от которой ежедневно страдают 30 000 пассажиров. Ситуация также спровоцировала падение числа новых заказов.

Как сообщало ИА REGNUM, SAS готовится к оформлению процедуры банкротства в конце недели. Заявление о защите от банкротства компания подала 5 июля в США, чтобы попытаться сократить свой долг.

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