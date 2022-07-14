Оттава, 14 июля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. 14 июля Федерация хоккея Канады Hockey Canada выступила с заявлением по обвинениям игроков молодежной сборной Канады 2018 года в совершении сексуального насилия.

Wch2016.com Матч между сборными Канады и Европы

«Hockey Canada понимает, что доверие заслуживают, а не дарят. На протяжении десятилетий мы работали, чтобы заслужить ваше доверие. Мы получили известие от канадцев, игроков, их семей, болельщиков, спонсоров и тех, кого затронуло то, что произошло в 2018 году. Мы знаем, что вы злы и разочарованы Hockey Canada, — и это правильно. Мы знаем, что сделали недостаточно, чтобы исправить действия некоторых членов национальной юношеской сборной 2018 года и положить конец культуре токсичного поведения в нашей игре. За это мы безоговорочно извиняемся», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Федерации хоккея Канады.

Возобновленное расследование начнется независимой третьей стороной и потребует участия всех фигурантов дела. Те, кто откажутся от сотрудничества, будут немедленно отстранены от всех турниров, проводимых под эгидой Hockey Canada.