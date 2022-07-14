Москва, , 17:39 — REGNUM Законопроект, направленный на ускоренное вовлечение в хозяйственный оборот портовых гидротехнических сооружений, в том числе причалов, перегрузочных комплексов и прочей инфраструктуры, правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы обратили внимание на то, что отсутствие длительные годы финансирования за счет средств федерального бюджета на содержание причальных сооружений и поддержание их в работоспособном состоянии, а также отсутствие у эксплуатирующих организаций правовой основы для использования собственных средств на их ремонт привело к запрету эксплуатации причальных сооружений в Московском Западном порту, Тюменском порту, Якутском порту, Ульяновском порту. Часть портов прекратили свою деятельность по погрузке-разгрузке судов и причальные сооружения не эксплуатируются (Московский Западный, Волгоградский, Нижегородский, Чебоксарский, Костромской, Уфимский, Кинешма и ряд более мелких портов).

В этой связи предлагаются дополнительные правовые механизмы, направленные на ускорение перехода права собственности на объекты речных портов, составляющих казну Российской Федерации, эффективным собственникам, которые обеспечат их восстановление и надлежащее содержание.

Изменениями вводится понятие объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта. Также предусматривается порядок приватизации объектов речного порта, отнесенных к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии. При этом приватизация таких объектов допускается при условии приведения новым собственником объекта речного порта в удовлетворительное состояние.

Также предусматривается механизм проведения аукционов по ряду объектов.