Брянск, 14 июля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Виновным в крупном мошенничестве признал суд 57-летнего научного сотрудника Брянского государственного технического университета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Prokuror-kaluga.ru В суде

В конце 2019 — начале 2020 годов мужчина приобрёл для лаборатории вуза оборудование. Причём покупка состоялась через аффилированные организации со значительным увеличением стоимости товара. «Прибыль» сотрудника составила 280 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к двум годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.