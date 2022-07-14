Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Игра Horizon Forbidden West получила награду «Игра года» на конференции Develop: Brighton. Информация об этом появилась 14 июля на странице организаторов события в Twitter.

Horizon Forbidden West Скриншот из игры Horizon: Forbidden West

Мероприятие Develop: Brighton проходило в Великобритании с 12 по 14 июля 2022 года, оно предназначалось для разработчиков игр. Horizon Forbidden West выиграла в двух номинациях: «Игра года» и «Лучший визуальный стиль».

Напомним, что Horizon Forbidden West вышла 18 февраля 2022 года на PlayStation 4 и PlayStation 5. Ее оценка на Metacritic составляет 88 баллов из 100.

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