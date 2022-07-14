Вашингтон, 14 июля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Игра Horizon Forbidden West получила награду «Игра года» на конференции Develop: Brighton. Информация об этом появилась 14 июля на странице организаторов события в Twitter.

Скриншот из игры Horizon: Forbidden West Horizon Forbidden West

Мероприятие Develop: Brighton проходило в Великобритании с 12 по 14 июля 2022 года, оно предназначалось для разработчиков игр. Horizon Forbidden West выиграла в двух номинациях: «Игра года» и «Лучший визуальный стиль».

Напомним, что Horizon Forbidden West вышла 18 февраля 2022 года на PlayStation 4 и PlayStation 5. Ее оценка на Metacritic составляет 88 баллов из 100.