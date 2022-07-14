Тель-Авив, Израиль, , 18:18 — REGNUM Премьер-министр Израиля Яир Лапид во время переговоров попытался убедить президента США Джо Байдена ужесточить политику по сдерживанию ядерного развития Ирана, заявив, что все демократические страны должны поклясться принять конкретные действия, если иранцы продолжат развивать свою ядерную программу. Об этом 14 июля сообщает New York Times.

Джо Байден Twitter.com/JoeBiden

Издание отмечает, что между подходами Израиля и США к решению проблемы ядерных амбиций Ирана существует колоссальное различие.

«Израиль ранее прибегал к саботажу и убийствам, пытаясь замедлить работу Ирана, в то время как Байден продолжает настаивать на том, что лучшим решением являются дипломатия и восстановление ядерной сделки 2015 года», — говорится в материале.

«Если они продолжат развивать свою ядерную программу, свободный мир применит силу», — заявил Лапид на пресс-конференции в Иерусалиме после встречи двух лидеров в рамках четырехдневного визита Байдена на Ближний Восток.

Отметим, что Байден не стал повторять данного обещания. Вместо этого он сосредоточился на вопросе возобновления ядерной сделки.

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