Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Известная певица Pink (Алиша Бет Мур) выпустила новый сингл под названием Irrelevant. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 14 июля.

Певица Pink Цитата из клипа на песню Hurts 2B Human

В композиции исполнительница выступает с критикой последних политических событий в США, одним из которых стала отмена Верховным судом конституционного права на аборт. Все средства, вырученные от стриминга песни, Pink планирует отправить избирательной инициативе бывшей первой леди США Мишель Обаме.

Напомним, Pink начала творческую деятельность в середине 1990-х годов и прославилась после выхода альбома Can’t Take Me Home. Всего на счету певицы девять студийных пластинок, а также совместные песни с Eminem, Нейтом Рюссом, Khalid и многими другими артистами.

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