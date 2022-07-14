Москва, , 17:38 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает перенести с 15 сентября на 1 октября срок внесения в нижнюю палату парламента законопроекта о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе предлагается отложить применение введенного в 2022 году срока внесения правительством на рассмотрение и утверждение в Государственную думу законопроекта о федеральном бюджете 15 сентября текущего года.

В правительстве пояснили, что это необходимо для формирования законопроекта о бюджете с учетом особенностей планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора.