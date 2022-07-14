Киржач, Владимирская область, 14 июля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Технопарк «Русклимат ИКСЭл» в городе Киржаче Владимирской области получил аккредитацию Минпромторга России, сообщила пресс-служба региональной администрации. Соответствующий приказ подписал глава Минпромторга Денис Мантуров.

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«Русклимат ИКСЭл» стал первым включённым в федеральный реестр промышленным технопарком в Центральном федеральном округе и четвёртым — в России. На территории технопарка работает девять заводов, выпускающих радиаторы отопления, вентиляционное оборудование, тепловые пушки, тепловые завесы и другую климатическую технику, а также федеральный распределительный центр, многопрофильная типография, опытное производство домостроительного комбината и управляющая компания.

Программа развития технопарка предусматривает реализацию проектов по производству импортозамещающей продукции. Локализация производства достигает 97%.

Технопарк располагается на территории 33,24 га и предоставляет в пользование резидентам более 30 зданий и сооружений общей площадью почти 145 тыс. квадратных метров. С 2022 года на территории технопарка строится новый производственный корпус общей площадью 35 тыс. квадратных метров.