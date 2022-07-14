Токио, , 17:34 — REGNUM Японская компания Capcom рассказала, что продажи ремейка игры Resident Evil 2 превысили отметку в 10 миллионов копий. Информация об этом появилась 14 июля на странице разработчика в Twitter

Resident Evil 2 steamXO

Ремейк Resident Evil 2 вошел в тройку самых продаваемых проектов студии. По продажам его обгоняет только Monster Hunter: World и Resident Evil 7.

Напомним, что ремейк игры Resident Evil 2 вышел в 2019 году на консолях и PC. Его оценка на Metacritic составляет 89 баллов из 100.

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