Барселона, Испания, 14 июля 2022, 17:27 — REGNUM Каталонская «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» договорились о трансфере 25-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга за 85 миллионов евро. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.

«Барселона»
«Барселона»

По информации источника, сам Френки де Йонг также отказывается от перехода в клуб Английской Премьер-лиги.

В прошедшем сезоне Френки де Йонг принял участие в 32-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету нидерландца 3 (1+2) очка по системе гол+пас.

За «сине-гранатовых» де Йонг выступает с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.