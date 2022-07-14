Лондон, 14 июля 2022, 17:27 — REGNUM В Консервативной партии Великобритании сегодня, 14 июля, подводят итоги второго тура выборов лидера этой политической организации.
Согласно результатам подсчета, во втором туре выборов лидера консерваторов лидирует бывший глава Минфина Риши Сунак — за него отдали голоса 101 делегат.
На втором месте — бывшая министр обороны Пенни Мордонт, у нее 83 голоса.
Третье место заняла министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс — 64 голоса.
Четвертое место у бывшего заместителя министра по делам женщин — Кеми Баденок. У нее 49 голосов.
Замыкает пятерку лидеров глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат — 32 голоса.