Лондон, , 17:27 — REGNUM В Консервативной партии Великобритании сегодня, 14 июля, подводят итоги второго тура выборов лидера этой политической организации.

Парламент Великобритании

Согласно результатам подсчета, во втором туре выборов лидера консерваторов лидирует бывший глава Минфина Риши Сунак — за него отдали голоса 101 делегат.

На втором месте — бывшая министр обороны Пенни Мордонт, у нее 83 голоса.

Третье место заняла министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс — 64 голоса.

Четвертое место у бывшего заместителя министра по делам женщин — Кеми Баденок. У нее 49 голосов.

Замыкает пятерку лидеров глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат — 32 голоса.