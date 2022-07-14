Тюмень, 14 июля 2022, 17:27 — REGNUM В комиссариат Тюменской области за неделю поступило 51 заявление на службу по контракту в трёх спецподразделениях — отдельном инженерном батальоне «Тобол», подразделении снайперов «Тайга» и дивизионе «Сибирь». Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова.

Специальная военная Операция
Специальная военная Операция
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Востребовано подразделение снайперов. Всё-таки на Урале, в Сибири много охотников, специалистов этого дела. Очень много инженеров, так как у нас есть Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Только за неделю обратились 15 офицеров. Сейчас их уже назначают на должности. Первым написал заявление и ушел в отдельный инженерный батальон один из военкомов», — отметил Алексей Куличков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе формируют три спецподразделения из людей, выбравших службу по контракту. Подать заявление на прохождение службы по контракту можно в военный комиссариат Тюменской области.

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