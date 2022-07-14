Тюмень, , 17:27 — REGNUM В комиссариат Тюменской области за неделю поступило 51 заявление на службу по контракту в трёх спецподразделениях — отдельном инженерном батальоне «Тобол», подразделении снайперов «Тайга» и дивизионе «Сибирь». Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова.

Специальная военная Операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Востребовано подразделение снайперов. Всё-таки на Урале, в Сибири много охотников, специалистов этого дела. Очень много инженеров, так как у нас есть Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Только за неделю обратились 15 офицеров. Сейчас их уже назначают на должности. Первым написал заявление и ушел в отдельный инженерный батальон один из военкомов», — отметил Алексей Куличков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе формируют три спецподразделения из людей, выбравших службу по контракту. Подать заявление на прохождение службы по контракту можно в военный комиссариат Тюменской области.

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