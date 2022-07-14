Вашингтон, 14 июля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Полиция и спасатели внесли в списки пропавших без вести не менее сорока четырех человек, с которыми нет связи после наводнения в американском штате Вирджиния, сообщает 14 июля телеканал CNN.

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

Наводнение в нескольких посёлках округа Бучанан произошли из-за сильных ливневых дождей.

На данный момент известно, что потоком смыты жилые дома, повреждены мосты и дороги, пострадали линии связи.

В штате Вирджиния объявлен режим чрезвычайной ситуации.

О погибших пока не сообщается.