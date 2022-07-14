В США 40 человек пропали без вести в ходе наводнения
Вашингтон, 14 июля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Полиция и спасатели внесли в списки пропавших без вести не менее сорока четырех человек, с которыми нет связи после наводнения в американском штате Вирджиния, сообщает 14 июля телеканал CNN.
Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)
Наводнение в нескольких посёлках округа Бучанан произошли из-за сильных ливневых дождей.
На данный момент известно, что потоком смыты жилые дома, повреждены мосты и дороги, пострадали линии связи.
В штате Вирджиния объявлен режим чрезвычайной ситуации.
О погибших пока не сообщается.