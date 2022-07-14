Сыктывкар, 14 июля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Причиной большинства действующих лесных пожаров в Коми стали грозы. Об этом в видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

Пресс-служба администрации Сарова Лесной пожар

«85% возгораний произошли из-за грозовой деятельности […] 14% пожаров произошли по вине людей», — отметил он.

По словам чиновника, с начала пожароопасного сезона в регионе возникло 192 лесных пожара площадью более 4 тысяч га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми продолжают тушить более 80 лесных пожаров. В лесах республики введен режим ЧС.