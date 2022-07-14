Москва, , 17:24 — REGNUM Депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) считает, что глава Минпромторга Денис Мантуров становится вице-премьером в связи с достижениями в импортозамещении в сфере автомобилестроения.

Михаил Делягин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наконец стало ясно, за какие достижения министр промышленности и торговли Мантуров стал вице-премьером! В мае в России практически прекратилось производство автомобилей — оно составило 3% от прошлогоднего (коронабесного) уровня. Спад в 33 раза (!) — бесспорное достижение. А спад производства автобусов превысил 4 раза», — отметил Делягин в телеграм-канале.

Парламентарий пожелал Мантурову успехов на новом посту.

«Новых Вам свершений достижений, Денис Валентинович, на благо… чей там у Вас паспорт в кармане? Российский? Ну, значит, России. Родина Вас высоко ценит», — добавил депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на пост замглавы правительства — министра промышленности и торговли.

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