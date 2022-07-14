Вашингтон, 14 июля, 2022, 21:54 — ИА Регнум. У России только два пути возвращения Аляски. Первый — грубая сила, второй — референдум. Возвращение России на Аляску будет иметь серьезные последствия не только для самих жителей Аляски, но и для национальной безопасности и энергетической независимости Америки. Об этом сообщает американское информационное агентство Grunge.

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Отмечается, что в марте 2022 года депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев («Единая Россия») призвал Соединенные Штаты вернуть Аляску России. Позже его идею поддержал спикер парламента Вячеслав Володин.

Аляска является одним из самых стратегически важных мест. Нефть, газ, уголь, рыба и редкоземельные минералы — все это имеет ключевое значение для экономики США. Также она важна как база для проецирования американской мощи в Арктическом регионе. Кроме того, экономика США зависит от арктического воздушного и морского судоходства.

Таким образом, если Аляска перейдет к России, первая линия американской обороны, включая ранние системы противоракетной обороны, тоже падет.

Кроме того, потеря природных ресурсов заставит Соединенные Штаты пересмотреть свои источники определенных видов сырья, в частности, нефти и природного газа. Если Аляска вернётся в Россию, американским энергетическим амбициям будет нанесен серьезный удар. Москва будет усиливать своё влияние на мировых энергетических рынках.

«Есть только два способа, которыми Россия может забрать Аляску. Один из них — с помощью грубой силы. Однако это серьезный вопрос. По данным военно-аналитических издательств, на территории Аляски 64,5% населения имеют оружие. В качестве альтернативы вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») предположил, что Аляска может отделиться через референдум», — отмечают авторы статьи.

«Соединенные Штаты никогда не допустят референдума. России пришлось бы заставить Аляску отделиться по собственной воле. Если ухудшение экономической ситуации и поляризация приведут Соединенные Штаты к национальному распаду (все более реальный риск), жители Аляски могут пересмотреть свое решение, учитывая их исторические связи с Россией», — отмечают корреспонденты Grunge.

На кого будет опираться Кремль, чтобы добиться желаемого результата? По данным Вашингтонского университета, коренные жители Аляски, особенно с Алеутских островов, также в основном исповедуют православие. Ещё коренные жители Аляски сотрудничают с местными российскими властями в вопросах экономического и инфраструктурного развития.

В публикации сказано, что если Россия вернет себе Аляску, то русский язык вернется в регион вместе с русскоязычными чиновниками. Английский и русский языки теоретически могли бы сосуществовать, если бы Аляска присоединилась к Российской Федерации в качестве одного из ее субъектов, поставив ее в один ряд с другими республиками, в которых используются местные языки. По данным NBC, только 1% жителей Аляски идентифицируют себя как этнических русских, поэтому число русскоговорящих, вероятно, еще меньше.

«Интересы России и НАТО в Арктике только усугубили напряженность, которая уже накаляется из-за специальной военной операции на Украине. Попытка отобрать Аляску силой, вероятно, приведет к третьей мировой войне — пугающая возможность. Особенно учитывая, что на этот раз две основные воюющие стороны являются ядерными державами», — сказано в заключении.

Напомним, что Российская империя продала Соединённым Штатам Америки владения в Северной Америке общей площадью 1 518 800 кв. км в 1867 году за 7,2 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «США при попытках распоряжаться российскими ресурсами за границей должны помнить об Аляске и о том, что России тоже есть что возвращать.

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