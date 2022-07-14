Лондон, , 17:23 — REGNUM Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, лондонский «Челси» проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Милана» и сборной Португалии Рафаэлю Леау. По информации источника, «россонери» готовы продать своего лидера за 80-90 миллионов евро.

Рафаэл Леау Onzemondial.com

В прошедшем сезоне Рафаэл Леау принял участие в 34-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Также португалец набрал 3 (2+1) очка по системе гол+пас в четырех матчах Кубка Италии.

Рафаэл Леау выступает за «Милан» с 1 августа 2019 года после перехода из «Лилля» за 29,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость португальского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.