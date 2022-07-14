Москва, 14 июля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, предусматривает зеркальные ответные меры в отношении стран, власти которых дискриминируют или запрещают российские средства массовой информации. Закон опубликован сегодня, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно новому закону, у генерального прокурора и его заместителей теперь есть полномочия запретить на территории России средство массовой информации иностранного государства, на территории которого были введены ограничения на работу или запрет российских СМИ.

«В случае запрета (ограничения) на территории иностранного государства деятельности российского СМИ в качестве ответной меры на основании решения Генерального прокурора РФ или его заместителей на территории РФ может быть запрещена (ограничена) деятельность иностранного СМИ, зарегистрированного на территории такого иностранного государства и распространяющего свою продукцию на территории РФ», — сказано в законе.

В качестве ответных мер предполагается: признание недействительной регистрации иностранного СМИ, прекращение действия его лицензии на вещание, запрет на распространение любых информационных материалов, запрет на создание структурных подразделений, прекращение аккредитации корреспондентов.

Приостановка деятельности иностранного СМИ по решению руководства Генпрокуратуры России возможна в случаях, если такое СМИ распространяет выдаваемые за достоверные ложные общественно значимые сообщения, если это создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, может повлечь массовые нарушения общественного порядка и общественной безопасности, нарушить работу объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, повлечь иные тяжкие последствия.

Кроме того, приостановка деятельности иностранного СМИ возможна в том случае, если оно распространяет фейки о Вооруженных силах РФ, публикует информацию, направленную на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, а также призывает к участию в несанкционированных акциях.