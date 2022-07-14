Кронштадт, Санкт-Петербург, , 19:48 — REGNUM Транспортную инфраструктуру Кронштадта (входит в состав Санкт-Петербурга) ожидает развитие за счёт расширения дорожной и парковочной сетей. Об этом 14 июля соообщил глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вечный огонь на Якорной площади в Кронштадте © ИА REGNUM

Реконструкция, строительство и ремонт уличной дорожной сети внутри Города воинской славы начнутся с 2023 года. В планах обозначено расширение Кронштадтского шоссе до четырёх полос и проведение реконструкции других улиц, включая строительство развязки.

«Этим занимается Комплекс защитных сооружений, Министерство строительства и ЖКХ. Развязка будет в несколько уровней, будут нормальные повороты и въезды в западную часть острова, там будет пешеходный переход крытый через КАД», — уточнил Довганюк.

Он добавил, что все решения на этот счет приняты, проект финансово обеспечен. Вместе с тем жители и гости Кронштадта должны быть готовы к сложной ситуации на дорогах во время проведения строительных работ.

Кронштадт также будут обеспечивать парковочными местами. Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга приступает к проектированию стоянки напротив входа в парк «Остров фортов». Её первая очередь будет запущена ко Дню ВМФ в 2023 году, а вторая — до конца следующего года. Она сможет вместить порядка 600 машин.

«Это действительно должно покрыть ту потребность для «Острова фортов» в машиноместах для личного автотранспорта», — отметил директор центра Михаил Курдяев.

Стоимость проектирования парковки составляет 15 млн рублей, а точная стоимость реализации проекта будет определена по факту разработки проектно-сметной документации.

Отвечая на вопрос о возможности появления в Кронштадте платных парковочных мест, Курдяев отметил, что в планы развития парковочной зоны Санкт-Петербурга Кронштадт пока не включен.

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