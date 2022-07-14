Владимир, , 17:14 — REGNUM Во Владимирской области в службах занятости зарегистрированы 5 тыс. 930 безработных и 18 тыс. 847 вакансий. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Работа Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания

Коэффициент напряжённости с начала года не изменился, он составляет 0,4 незанятых на 1 вакансию. Уровень безработицы к экономически активному населению — 0,8%.

С начала 2022 года трудоустроены более 10 тысяч человек. Быстрее всего находят работу швеи, уборщики производственных и подсобных помещений, водители автомобиля, операторы различных специальностей, слесари, электромонтеры и учителя.

В регионе растёт количество граждан, находящихся в режиме неполной занятости, с начала года их численность увеличилась в 4,8 раз, но при этом в 4,6 раз снизилось количество работников, предполагаемых к высвобождению.