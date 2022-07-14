Вашингтон, , 17:21 — REGNUM В США в результате сильных ливней пострадал юго-запад штата Вирджиния, где из-за наводнений и оползней разрушены дома, сообщает 14 июля New York Times.

Ливень Admnvrsk.ru

Десятки людей пропали без вести в районах, которые стали недоступными из-за наводнения. Помимо этого повреждены более 100 домов, сообщили местные власти.

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, в округе Бьюкенен на юго-западе Вирджинии выпало почти 12 см осадков.

Сообщений о погибших или раненых пока не поступало, однако пропавшими без вести считаются 44 человека. Данная цифра высчитывается на основании сообщений близких или родственников, которые не смогли с ними связаться.

Напомним, что в связи с прогнозируемой непогодой все службы жизнеобеспечения Владивостока приведены в состояние повышенной готовности. Режим будет действовать с вечера 14 июля до 9:00 17 июля.