Полотняный завод, Калужская область, 14 июля 2022, 17:27 — REGNUM В музее бумаги «Бузеон» посёлка Полотняный завод Калужской области 14 июля открылась фотовыставка «Из истории бумажных денег», подготовленная Банком России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя управляющего калужским отделением Банка России Владимира Репету.
Экспозиция показывает, как выглядели самые первые бумажные деньги и как они менялись со временем: екатерининские ассигнации 1769 года, последний кредитный билет Российской империи 1912 года, современная памятная банкнота Банка России, выполненная полностью из полимерной пленки, и другие денежные знаки.
Фотовыставка будет открыта до конца сентября 2022 года.
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