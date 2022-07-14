Полотняный завод, Калужская область, 14 июля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В музее бумаги «Бузеон» посёлка Полотняный завод Калужской области 14 июля открылась фотовыставка «Из истории бумажных денег», подготовленная Банком России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя управляющего калужским отделением Банка России Владимира Репету.

сbr.ru Экспозиция фотовыставки

Экспозиция показывает, как выглядели самые первые бумажные деньги и как они менялись со временем: екатерининские ассигнации 1769 года, последний кредитный билет Российской империи 1912 года, современная памятная банкнота Банка России, выполненная полностью из полимерной пленки, и другие денежные знаки.

«За два с половиной века бумажные деньги неоднократно меняли свой внешний вид, размеры, номиналы и ценность. Посетители выставки могут увидеть, как каждая эпоха находит отражение в банкнотах через оформление и образы героев, запечатленных на них. Экспозиция сопровождается историческими справками, поэтому на выставке можно узнать и много интересных фактов о бумажных деньгах», — отметил Владимир Репета.

Фотовыставка будет открыта до конца сентября 2022 года.