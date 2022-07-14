Барселона, Испания, , 17:11 — REGNUM 25-летний французский фланговый нападающий «Барселоны» Усман Дембеле останется в каталонском клубе. Новое соглашение рассчитано на два года до конца сезона 2023/24.

Усман Дембеле S. Plaine

В прошедшем сезоне Усман Дембеле принял участие в 21-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился одним забитым мячом и тринадцатью результативными передачами. Также футболист получил три желтые карточки.

Усман Дембеле выступает за «Барселону» с 25 августа 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.