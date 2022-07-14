Вашингтон, 14 июля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Известный актёр Мартин Лоуренс рассказал о том, выйдет ли четвёртая часть комедийного боевика «Плохие парни», в котором он должен сыграть вместе с Уиллом Смитом. Об этом сообщило издание Deadline 14 июля.

Цитата из трейлера Мартин Лоуренс и Уилл Смит в фильме «Плохие парни навсегда» режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла

По словам артиста, несмотря на скандал с участием Уилла Смита на церемонии вручения «Оскара», франшиза получит ещё как минимум одну картину: «Мы сделаем как минимум еще один фильм». Стоит отметить, что аналогичное мнение несколькими месяцами ранее озвучил глава студии Sony Том Ротман.

Напомним, в марте 2022 года Уилл Смит ударил комика Криса Рока во время проведения «‎Оскара». После инцидента представители Sony сообщили о приостановке разработки новой части «Плохих парней».