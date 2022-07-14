Брюссель, , 17:08 — REGNUM Высокопоставленные представители военного блока НАТО и Евросоюза провели в Брюсселе встречу по вопросам развития угроз в сфере кибербезопасности и сотрудничество в киберзащите, сообщает 14 июля пресс-служба Североатлантического альянса.

Кибервойска Army.mil

«Сотрудничество НАТО и ЕС в области кибербезопасности стоит на прочном фундаменте. Пришло время повысить общую осведомленность о киберугрозах и способность реагировать на злонамеренные действия в киберсфере, а также поощрять ответственное поведение в киберсреде», — указано в сообщении.

Отмечено, что в ходе встречи состоялась дискуссия на тему «меняющегося ландшафта киберугроз» в контексте событий на Украине.

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