Красногорск, 14 июля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Девять детей из Донецкой Народной Республики взяла под свою опеку одна из семей Подмосковья. Об этом 14 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

Отмечается, что дети являются родными братьями и сестрами. Семеро из них были эвакуированы в Курск. Двое младших ребят до недавнего времени находились в Доме ребенка Донецкой Народной Республики. 14 июля все они были доставлены в Подмосковье в свою новую семью.

«В апреле к нам в Подмосковье приехали первые 28 детишек из Донбасса, чтобы обрести здесь семью, любящих родителей. На днях мы виделись, ребята уже адаптировались, их не узнать, на лицах — счастье. Искренне восхищает, что почти все подмосковные семьи принимают под свое крыло не одного, а сразу несколько детей, чтобы не разлучать братьев и сестренок», — сказано в сообщении.