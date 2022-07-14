Семья из Подмосковья взяла под опеку девять детей из ДНР
Красногорск, 14 июля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Девять детей из Донецкой Народной Республики взяла под свою опеку одна из семей Подмосковья. Об этом 14 июля сообщается на сайте правительства Московской области.
Отмечается, что дети являются родными братьями и сестрами. Семеро из них были эвакуированы в Курск. Двое младших ребят до недавнего времени находились в Доме ребенка Донецкой Народной Республики. 14 июля все они были доставлены в Подмосковье в свою новую семью.
«В апреле к нам в Подмосковье приехали первые 28 детишек из Донбасса, чтобы обрести здесь семью, любящих родителей. На днях мы виделись, ребята уже адаптировались, их не узнать, на лицах — счастье. Искренне восхищает, что почти все подмосковные семьи принимают под свое крыло не одного, а сразу несколько детей, чтобы не разлучать братьев и сестренок», — сказано в сообщении.