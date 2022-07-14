Москва, 14 июля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Законопроект, определяющий контрольные полномочия Банка России при переходе банков на российское программное обеспечение внесен в Госдуму парламентариями во главе с вице-спикером СовфедаНиколаем Журавлевым и главой комитета Госдумы по финансовому рынкуАнатолием Аксаковым (СРЗП), передает корреспондентИА REGNUM14 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, Банк России будет согласовывать и контролировать реализацию плана мероприятий кредитных организаций и некредитных финансовых организаций по переходу на преимущественное применение российского программного обеспечения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры и заявок кредитных организаций на согласование закупок иностранного программного обеспечения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Авторы считают, что это позволит Центробанку обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению технологической независимости на значимых объектах критической информационной инфраструктуры организаций кредитно-финансовой сферы.